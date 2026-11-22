Lors du match aller du premier tour des playoffs de MLS, samedi 21 novembre, au Nu Stadium, Lionel Messi a attiré l’attention. Columbus menait 1-0 et Miami évoluait à dix après l’expulsion de Gonzalo Luján. Messi a pris une touche et envoyé le ballon au visage de Gonzalo Tapia. L’arbitre a sorti un carton jaune pour chacun des deux joueurs, sans exclusion. Columbus s’est imposé 3-0 et peut éliminer Miami lors du match retour.

Un comportement qui revient

Pour rappel, la MLS l’a amendé en février 2025, après un geste de la main vers le visage d’un adversaire, lors d’un match contre New York City FC. Il a encore été amendé en août 2026, après une gifle sur Quinn Sullivan, pendant un nul 2-2 face à Philadelphie. Au FC Barcelone, il avait reçu un carton rouge en finale de Supercoupe 2021 pour un coup porté à Asier Villalibre, suivi d’une suspension de deux matchs. En mai 2025, c’est un échange tendu avec l’arbitre à San José qui avait failli lui coûter un second carton rouge.

Des réactions partagées

Laurent Courtois, l’entraîneur de Columbus, estime que Messi aurait dû être expulsé. « Tout le monde sait que c’était plus qu’un carton jaune qualifiant la situation de « triste ». Gonzalo Tapia : « C’est une action du match. Je ne sais pas si c’est un carton rouge, mais je ne suis pas l’arbitre pour le dire. Ça reste là. » Cristian « Kily » González a refusé de juger la gravité de l’action et a accepté la décision arbitrale. Messi n’a fait aucune déclaration.