Engagé depuis plusieurs années dans une vaste dynamique de dématérialisation de ses services publics, le Bénin poursuit sa mue numérique au cœur de son appareil d’État. Dans ce sillage, le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a franchi une nouvelle étape décisive en organisant, du 24 au 26 novembre 2026, un atelier stratégique de formation consacré à la plateforme de Gestion Électronique du Courrier (GEC).

Pilotée par la direction de la transformation digitale et de l’innovation (DTDI), cette session de renforcement des capacités a rassemblé des agents issus de l’ensemble des structures du ministère. L’objectif est clair : doter le personnel des compétences opérationnelles nécessaires pour déployer efficacement la politique du « presque zéro papier », un chantier majeur visant à fluidifier les circuits administratifs et à réduire l’empreinte écologique de l’institution.

Cette réforme s’inscrit pleinement dans la vision de modernisation de l’administration publique portée au sommet de l’État par le Président de la République, Romuald WADAGNI. Dans un contexte national marqué par le déploiement massif de e-services et l’interconnexion des administrations béninoises, le MEF entend jouer un rôle moteur. C’est ce qu’a rappelé le représentant du secrétaire général du ministère (SGM) dès l’ouverture des travaux : « Le numérique n’est plus une option, c’est une nécessité. Et le Ministère de l’Économie et des Finances, de par sa place centrale dans la vie de la Nation, se doit d’être à l’avant-garde de cette transformation. »

Concrètement, l’adoption généralisée de la GEC permet désormais d’assurer une traçabilité en temps réel et une sécurisation optimale des documents, depuis leur réception jusqu’à leur archivage définitif. En s’appropriant cet outil, les agents du MEF deviennent ainsi les véritables artisans d’une gouvernance plus agile, transparente et tournée vers l’excellence administrative au service des citoyens.