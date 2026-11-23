Cotonou s’apprête à recevoir des dirigeants douaniers venus de toutes les régions du 1er au 3 décembre 2026. Le Bénin accueille une réunion stratégique de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), dont la commission de politique générale fixe les grandes orientations.

La 93e session de la Commission de politique générale s’est tenue à Antigua, au Guatemala, en décembre 2025, accueillie par l’administration fiscale du pays (SAT) sur trois jours de travaux. La 94e s’est déroulée en juin 2026, juste avant les sessions du Conseil de l’OMD, qui réunissent les directeurs généraux des douanes de 187 membres pour fixer le programme de l’année suivante, et elle a été suivie d’un dialogue avec le Groupe consultatif du secteur privé.

Une reconnaissance internationale

Le directeur général des Douanes, le colonel Raouf Malèhossou Aboudou, y voit un signe fort. « Nous avons l’immense privilège d’accueillir à Cotonou, au Bénin, la 95e session de la Commission de politique générale de l’Organisation mondiale des douanes. »

Il insiste sur le chemin parcouru : « Accueillir les hauts responsables douaniers du monde entier est la preuve tangible de la reconnaissance internationale des réformes structurelles engagées depuis plusieurs années pour le développement socio-économique de notre pays. »

« C’est aussi et surtout une caution donnée par la communauté douanière internationale aux efforts de notre pays de faire de la douane une administration moderne, intègre, efficace et performante au service de la nation et qui œuvre pour la promotion de l’économie et la protection de la société. »

Il lance un appel : « J’en appelle donc à la mobilisation de tous les fonctionnaires des douanes, à la synergie de tous nos partenaires, opérateurs économiques et autres acteurs de la chaîne logistique pour accompagner ces dynamiques qui renforcent durablement le rayonnement du Bénin sur la scène internationale. » « Plein succès aux travaux de la 95e session de la Commission de politique générale. Vive les douanes béninoises, vive le Bénin, vive l’OMD, je vous remercie. »