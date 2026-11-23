Dix mois après la finale de Rabat, au Maroc, le titre de la CAN 2025 se joue en Suisse. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra sa décision mardi 24 novembre dans l’après-midi, et le Maroc resterait champion d’Afrique, d’après Marca. Le quotidien espagnol rapporte ce lundi 23 novembre, en s’appuyant sur des sources marocaines non citées, que la fédération marocaine aborde ce verdict avec optimisme. Ainsi, « la position de la représentation marocaine est de pleine confiance dans le fait que le TAS maintiendra la décision adoptée en mars », écrit le journal. Pourtant, le Sénégal conteste ce titre, qu’il avait gagné sur le terrain avant de le perdre en mars.

Une finale devenue affaire juridique

Le 18 janvier 2026, le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 après prolongation, grâce à un but de Pape Gueye. En effet, le match avait été interrompu près d’un quart d’heure en fin de temps réglementaire. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc, que Brahim Díaz avait ensuite manqué.

Ensuite, le 17 mars, le jury d’appel de la CAF a jugé que le Sénégal avait perdu la finale par forfait et a validé une victoire du Maroc sur le score de 3-0, en s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Aussitôt, la fédération sénégalaise a dénoncé une décision injuste. « Contre toute attente, le jury d’appel a finalement statué en faveur du Maroc, déclenchant une vague d’indignation au Sénégal », a déclaré la fédération. Par conséquent, elle a saisi le TAS, qui a enregistré son appel le 25 mars. Elle lui demande d’annuler la décision et de la proclamer vainqueur.

Deux issues possibles

Le TAS peut annuler la décision de la CAF et rendre le titre au Sénégal, avec le score de 1-0 de la finale. Il peut aussi confirmer la sanction, ce qui laisserait le trophée au Maroc. Jusqu’au verdict, la décision de la CAF reste applicable, et le Maroc figure donc officiellement comme champion d’Afrique. Le tribunal avait indiqué le 19 octobre qu’il se prononcerait « fin novembre ».