Bénin : Nicéphore Soglo confie à Djogbénou ce qui l'a ému dans son discours d'investiture

Dans la soirée du mardi 3 novembre 2026, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’Assemblée nationale, a rendu visite à Nicéphore Dieudonné Soglo à La Haie-Vive, à Cotonou. Au cours de cette visite de courtoisie, l’ancien chef de l’État a confié avoir été profondément touché par le discours d’investiture du nouveau président du Parlement.

Un discours qui a touché le patriarche

Lors de son investiture à la tête de la 10ᵉ législature, Joseph Djogbénou, élu le 8 février 2026 à l’unanimité des 109 députés, a rendu hommage à Rosine Vieyra Soglo décédée en 2021. Épouse de l’ancien président, elle reste une figure de l’histoire parlementaire béninoise. Le patriarche affirme qu’il n’a pas pu retenir son émotion. « Je suis très heureux et honoré de recevoir le président de l’Assemblée nationale. Je le dis devant vous tous. » Il a poursuivi : « Quand j’ai écouté son discours, malgré moi, les larmes coulaient. » Il a ensuite demandé à recevoir le texte : « Je lui demande de m’envoyer un exemplaire de ce discours d’anthologie. Je suis fier de vous », a-t-il lancé.

Joseph Djogbénou a qualifié Nicéphore Soglo de « source d’inspiration ». Il a reconnu que l’équipe de l’Assemblée n’était pas encore venue le saluer depuis sa prise de fonction. « Nous sommes venus placer ce mandat sous sa bénédiction » saluant les conseils et l’expérience que l’ancien président lui a déjà transmis. Il s’est réjoui de le trouver « en très bonne santé, si pimpant, si beau... ». Les échanges se sont déroulés en présence du député Joël Godonou et de plusieurs membres du cabinet du président de l’Assemblée nationale.