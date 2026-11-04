Bénin: nommé ambassadeur, Abimbola prend conseil auprès du président Bio Tchané

À quelques semaines de prendre pleinement ses marques dans ses nouvelles fonctions diplomatiques, Babalola Jean-Michel Abimbola multiplie les prises de contact avec les institutions de la République. Le mardi 3 novembre 2026, le nouvel ambassadeur du Bénin en France a été reçu par le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, à Cotonou.

La préparation de sa mission diplomatique passe aussi par les institutions nationales. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République française lors du Conseil des ministres du 7 octobre 2026, Babalola Jean-Michel Abimbola poursuit ses rencontres avec les responsables des institutions de la République. Sa visite au siège du CES s’inscrit dans cette démarche de concertation engagée depuis sa nomination.

Au cours de l’entretien avec Abdoulaye Bio Tchané, les discussions ont notamment porté sur les perspectives de coopération entre le Bénin et les pays relevant de la juridiction de l’ambassade. Les deux personnalités ont également évoqué les possibilités de rapprochement entre le CES béninois et les Conseils économiques et sociaux de ces pays. Une démarche qui pourrait permettre de consolider les partenariats existants et d’ouvrir de nouveaux espaces de collaboration.

À sa sortie d’audience, Jean-Michel Abimbola s’est réjoui de retrouver un ancien collègue du gouvernement avec lequel il a partagé des responsabilités. Il a particulièrement souligné l’intérêt des échanges autour des dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle de la coopération internationale.

Le diplomate a également indiqué avoir reçu des conseils et des orientations d’Abdoulaye Bio Tchané sur plusieurs questions d’intérêt national. Des repères qu’il entend mettre à profit dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités, notamment pour mieux défendre les intérêts du Bénin et contribuer à son rayonnement à l’étranger.

Au-delà de cette visite protocolaire, la rencontre traduit ainsi la volonté de maintenir un lien entre l’action diplomatique et les institutions nationales. Pour Jean-Michel Abimbola, ces consultations constituent une étape dans la préparation de sa mission à Paris, où le renforcement des relations bilatérales et institutionnelles figure parmi les enjeux de son mandat.