La vigilance des agents du Bureau de la surveillance du territoire douanier (BSTD) a permis de mettre la main sur une importante cargaison d’explosifs à Bétérou. Selon les informations rapportées par Mme Actu, les faits se sont produits aux environs de 2 heures du matin. Alertés du passage suspect d’un véhicule en provenance du Nigeria, les douaniers avaient organisé un dispositif d’interception.

À l’approche des agents, le conducteur d’une Toyota Avensis a abandonné son véhicule, laissant les clés sur le contact, avant de s’enfuir dans la brousse. La fouille du coffre a permis de découvrir 480 bâtonnets d’explosifs, dont le poids avoisine une tonne.

La cargaison saisie a été remise à la Direction de la Police judiciaire pour les besoins de l’enquête. Les investigations devront notamment permettre d’identifier le conducteur en fuite et de déterminer l’origine ainsi que la destination des produits.

D’autres saisies importantes sous la direction du nouveau DG

Cette opération intervient après plusieurs interventions des services douaniers sous la direction du colonel Raouf Malèhossou Aboudou, à la tête de la Direction générale des Douanes.

Le 20 juin 2026, à Bétérou déjà, les agents du Service régional de lutte contre la fraude du Borgou-Alibori avaient intercepté un véhicule transportant 3 000 cartouches de chasse de calibre 12. D’après le compte rendu publié par la Direction générale des Douanes, le conducteur avait tenté de prendre la fuite avant d’être interpellé. Les munitions, réparties dans douze cartons, avaient été remises aux autorités compétentes.

Onze jours plus tôt, le 9 juin 2026, une autre opération menée sur l’axe Parakou-N’Dali avait permis de saisir 304,7 kilogrammes de produits psychotropes et 625 cartouches de chasse dissimulés dans un véhicule de transport.