La ville historique de Ouidah a accueilli, les 18 et 19 novembre 2026, au Centre Culturel de Rencontres Internationales (CCRI) John Smith, le premier atelier dédié à la mise en œuvre des Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco au Bénin. Pilotée par la Direction nationale de la culture (DNC) sous la conduite de son directeur, Ahmed Bio Nigan, cette rencontre a réuni des représentants du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine (MCAP), de l’Unesco, de l’Union européenne, ainsi que des experts et acteurs culturels.

L’objectif de ces deux journées d’échanges était de doter le pays et la commune de données fiables, structurées et comparables pour mesurer l’apport de la culture au développement durable. Les participants ont examiné les 22 indicateurs thématiques de l’Unesco et recensé les sources de données mobilisables aux niveaux national et local, afin de bâtir une démarche collective de production statistique.

Lors de l’ouverture, la première adjointe au maire de Ouidah, Sabine Fourn, a salué le choix de la cité comme terrain d’expérimentation, mettant en avant son patrimoine et ses traditions comme leviers d’amélioration des conditions de vie. Représentant le ministre, Aristide Adébayo Adjibodou a rappelé l’importance de données solides pour orienter les investissements publics et évaluer l’impact des politiques culturelles.

De son côté, Corine Moussa, représentante de l’Unesco, a souligné la nécessité de statistiques exhaustives pour fonder les politiques sur des données probantes et consolider le dispositif national. Muriel Abikou, pour l’Union européenne, a réaffirmé l’appui de l’institution à cette initiative déployée dans dix pays et villes et rappeler que la culture est un moteur d’innovation, de résilience et d’attractivité territoriale. À terme, cette expérimentation doit ancrer durablement la culture au cœur des stratégies de développement au Bénin.