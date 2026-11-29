À l’occasion du 92e anniversaire de l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, le chef de l’État, Romuald Wadagni, lui a adressé un message de vœux sur sa page Facebook. Il y exprime son affection, son respect et sa reconnaissance pour la contribution de son prédécesseur au Bénin.

Dans cette publication, le président de la République a choisi de s’adresser à l’ancien dirigeant en l’appelant « Monsieur le Président et cher Papa ». Il lui a notamment témoigné sa gratitude pour ce qu’il a apporté au pays. « À l’occasion de votre anniversaire, je voudrais vous redire toute mon affection, mon profond respect et ma reconnaissance pour tout ce que vous avez apporté à notre pays », a écrit Romuald Wadagni.

Le chef de l’État a également formulé des vœux de longévité et de bonne santé à l’endroit de Nicéphore Soglo. Il a souhaité pouvoir continuer à profiter de son expérience et de ses conseils. « Que Dieu vous prête longue vie, vous garde en bonne santé et nous permette de bénéficier encore longtemps de votre sagesse et de vos précieux conseils », a-t-il ajouté.