La libération de Kodda Sall, le 28 novembre 2026 à Nouakchott, n’a pas refermé la question qu’il avait posée en Mauritanie : celle du traitement des citoyens noirs. L’humoriste, suivi par plus de 9 millions d’abonnés, est sorti de garde à vue après environ une journée, d’après Guinée360, sans qu’aucune charge soit annoncée. Ainsi, il avait affirmé que le 28 novembre « n’est pas une fête, c’est un deuil », en référence aux 28 militaires noirs pendus à Inal en 1990. Dès lors, plusieurs organisations rappellent que le sujet dépasse cette affaire.

Des groupes visés, selon les organisations internationales

Le constat revient d’un rapport à l’autre. « Les Afro-Mauritaniens, la population haratine, les femmes et les personnes LGBT+ font face à des discriminations. Le gouvernement a pris des mesures pour s’attaquer à l’esclavage et à la discrimination institutionnalisés, mais il a aussi arrêté des militants qui travaillent sur ces questions », écrit Freedom House dans son évaluation 2026. Puis, le document préparé pour l’examen de la Mauritanie devant l’ONU en janvier 2026 évoque lui aussi la nécessité de « combattre efficacement la discrimination dont était l’objet les Haratines et les Négro-Africains, ainsi que les migrants », selon la version française du texte.

De même, « depuis des générations, le peuple haratine fait face à une discrimination systémique, en plus de l’héritage de l’esclavage par ascendance », écrit Anti-Slavery International dans un témoignage publié sur son site, où elle estime qu’entre 90 000 et 149 000 personnes restent en situation d’esclavage, d’après des données de septembre 2025. Enfin, Human Rights Watch souligne, dans un rapport d’août 2025, que les Beidans, à la peau plus claire, dominent les forces de sécurité et les plus hauts niveaux du gouvernement, ce qui entretient selon elle la discrimination envers les Noirs mauritaniens et les migrants noirs.

Quand la parole publique mène devant la justice

Ensuite, des cas précis montrent ces inquiétudes. Le 28 novembre 2025, une manifestation à Nouakchott pour commémorer Inal avait conduit à des gardes à vue. Ainsi, la plupart des personnes arrêtées avaient été libérées le lendemain, mais neuf militants étaient restés détenus. Le 5 décembre, un juge d’instruction avait placé les hommes sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter la capitale, et libéré les femmes sous « caution morale », a détaillé la FIDH dans un appel urgent du 9 décembre 2025, où elle estime que ces arrestations violent la liberté de réunion pacifique, protégée par la Constitution mauritanienne et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En outre, la FIDH et l’Association mauritanienne des droits de l’Homme dressent un bilan nuancé dans leur rapport du 30 juillet 2026, issu d’une mission à Nouakchott en mai. « La Mauritanie dispose aujourd’hui d’un cadre juridique plus étoffé qu’il y a quelques années », déclare Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH. Or, selon lui, ces avancées resteront symboliques sans garanties concrètes de la part des autorités, et l’organisation appelle de son côté à mettre fin à la répression des voix critiques.