Bénin-Russie : Ce que Malick Gomina promet après sa nomination

Quelques heures après sa désignation comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Fédération de Russie, Malick Gomina a réagi à sa nomination. L’ancien député et maire de Djougou a pris trois engagements pour l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Il place sa mission diplomatique sous le signe de la loyauté, de la rigueur et du dévouement. Nommé ambassadeur du Bénin en Russie lors du Conseil des ministres du mercredi 4 novembre 2026, il a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Romuald Wadagni, pour la confiance accordée à sa personne.

Dans son message de remerciement, le nouvel ambassadeur a fait part de sa volonté de défendre les intérêts du Bénin et de contribuer à son rayonnement à l’étranger. Il considère cette nomination comme une nouvelle responsabilité envers son pays, qu’il entend assumer avec détermination.

Au-delà de cet engagement, Malick Gomina affiche une ambition diplomatique axée sur le renforcement des relations entre les États. Il entend œuvrer au développement des liens d’amitié, de coopération et de partenariat entre le Bénin et ses partenaires internationaux, particulièrement dans le cadre de sa nouvelle mission auprès de la Fédération de Russie.

L’ancien parlementaire a également évoqué les mutations qui caractérisent les relations internationales. Pour lui, cette évolution impose une diplomatie attentive aux enjeux de coopération et aux intérêts nationaux.