Bénin : suspension de l’envoi de travailleurs vers le Koweït, les Émirats et Bahreïn

L’Ambassade du Bénin au Koweït a annoncé, dans un communiqué daté du 19 octobre 2026, la suspension de l’envoi de travailleurs béninois vers le Koweït, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Le texte précise que « la mise en route des travailleurs béninois vers ces pays est suspendue ». La décision intervient dans le cadre réformes en cours au Bénin, qui visent à mieux encadrer le placement de la main-d’œuvre à l’étranger.

Cette décision ne concerne pas seulement les départs selon le communiqué. Elle couvre tout acte pouvant faciliter, notamment la délivrance de casiers judiciaires destinés à un recrutement. L’ambassade demande à ses ressortissants de s’y conformer strictement. Elle « invite instamment ses compatriotes au respect strict de cette mesure ».

Le rapport 2024 du département d’État américain sur le Koweït, documente des cas de confiscation de passeports, de salaires impayés, de longues journées de travail, de restrictions de déplacement et de violences physiques ou sexuelles contre des travailleurs migrants. Aux Émirats arabes unis, Human Rights Watch a rapporté des situations de travailleuses domestiques privées de leurs passeports, enfermées chez leurs employeurs, insuffisamment rémunérées et contraintes de travailler sans jours de repos.

Notons que l’Ambassade du Bénin au Koweït ne mentionne aucun de ces faits comme motif de la suspension, qu’elle justifie uniquement par les réformes en cours au Bénin et la volonté de mieux encadrer le placement de la main-d’œuvre à l’étranger. La date de levée de la mesure n’est pas encore connue.