Au Maroc, le blé français est devenu nettement plus cher que son rival argentin. Le 17 novembre 2026, la tonne livrée coûtait 290,50 dollars pour la France contre 271,50 dollars pour l’Argentine, d’après les cotations du jour. Cet écart de 19 dollars touche l’un des premiers clients du blé français. Pourtant, les ventes vers l’Algérie, autre grand marché nord-africain, étaient déjà presque tombées à zéro.

Un écart multiplié par cinq en quinze jours

Le 2 novembre, la différence n’était que de 3,75 dollars. Depuis, l’offre argentine a reculé de 9,75 dollars et l’offre française a gagné 5,50 dollars. Ainsi, la pression sur les prix grandit avec l’arrivée de la nouvelle récolte argentine.

Cependant, les deux blés ne sont pas strictement comparables, puisque l’argentin affiche 11,5 % de protéines contre 12 % pour le français. Le prix pèse pourtant lourd dans les achats marocains. En effet, l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) verse jusqu’au 31 décembre une prime aux importateurs, calculée chaque mois sur la moyenne des deux origines les moins chères parmi l’Allemagne, l’Argentine, la France et les États-Unis.

En Algérie, un marché quasi disparu

Entre 2018 et 2023, la France vendait chaque année 6 à 8 millions de tonnes de blé tendre à l’Algérie, selon l’économiste Thierry Pouch, des Chambres d’agriculture de France. Il juge ces exportations désormais « quasiment nulles », et les opérateurs français n’ont d’ailleurs expédié aucune tonne sur la campagne 2024-2025. Toutefois, un bateau de 5 000 tonnes est apparu début 2026 dans les programmes de chargement. L’analyste Habasse Diagouraga, chargé d’études sur le marché français des céréales, a aussitôt tempéré : « 5 000 t pour le blé, c’est marginal, et il faudra attendre les données des douanes pour voir si ces achats se confirment ».

Par ailleurs, l’office algérien des céréales a acheté plus de 700 000 tonnes de blé meunier le 11 novembre. Une part importante pourrait venir d’Argentine, sans confirmation officielle. Ainsi, des négociants affirment que le blé français est écarté des appels d’offres en raison des tensions entre Paris et Alger, ce que l’office algérien dément.

Un Maroc qui achète moins

La concurrence argentine arrive au moment où les besoins marocains baissent. Les pluies ont permis de plus que doubler la récolte nationale de blé tendre, à 4,4 millions de tonnes. Par conséquent, le royaume devrait importer environ 4,2 millions de tonnes cette saison, contre près de 5 millions la précédente.

Dans le même temps, les exportateurs français tablent sur 2,5 millions de tonnes vendues au Maroc en 2026-2027, contre 3,5 millions un an plus tôt. Ce volume représenterait près de 60 % des besoins, contre jusqu’à 70 % la saison dernière. Enfin, les stocks français restent élevés : les organismes collecteurs détenaient 12,39 millions de tonnes fin septembre, soit 43,3 % des volumes prévus à la consommation ou à l’export, plus que lors des cinq saisons précédentes. La France conserve toutefois la première place. Sur la campagne 2025-2026, elle a fourni 37 % des céréales importées par le Maroc, devant le Brésil et l’Argentine, à 17 % chacun.