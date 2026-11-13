Bombardier signe la plus grosse commande de jets d'affaires de l'histoire saoudienne

La compagnie saoudienne The Helicopter Company (THC) a signé le 13 novembre 2026 une commande ferme de 12 jets auprès du constructeur canadien Bombardier, pour environ 568 millions de dollars américains au prix catalogue 2026. Selon le communiqué de Bombardier, il s’agit de la plus importante commande d’avions d’affaires jamais passée en Arabie saoudite. Ainsi, l’accord confirme la lettre d’intention signée en juillet au salon aéronautique de Farnborough.

La commande ferme comprend cinq Challenger 3500, cinq Global 5500 et deux Global 8000. Ensuite, THC garde des options sur 48 appareils supplémentaires, ce qui porterait l’achat total à 60 jets. Bombardier précise que l’opérateur reste seul juge de leur levée.

Un premier pas hors des hélicoptères

THC appartient au Fonds public d’investissement saoudien et exploite des hélicoptères depuis 2019. Ces jets seront donc ses premiers avions à voilure fixe. Le PDG de Bombardier, Éric Martel, a salué la décision de son client : « La décision de The Helicopter Company d’aller de l’avant avec ces accords d’achat est un vote de confiance significatif envers ce que nos équipes accomplissent chaque jour ». De son côté, le patron de THC, Arnaud Martinez, a présenté l’accord comme l’entrée de sa société dans l’aviation d’affaires, face à une demande en hausse dans le pays et dans la région. Enfin, Éric Martel s’était déjà exprimé en juillet, lors de la lettre d’intention : « Nous sommes honorés que The Helicopter Company ait choisi Bombardier pour soutenir les ambitions de sa future flotte ».

Une présence locale promise

Bombardier s’engage aussi à un « investissement stratégique à long terme » dans le royaume, avec l’ouverture d’une présence locale. Toutefois, aucun montant ni calendrier n’a été communiqué à ce stade. Le carnet de commandes du constructeur atteignait 22,2 milliards de dollars américains fin septembre, et la commande ferme en représente environ 2,6 %. En revanche, les 48 options pourraient en faire grimper nettement le poids si THC les lève.