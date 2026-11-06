Boycott de Mbappé : la victoire du Real Madrid contre le Racing divise les internautes sur Weibo

Le compte officiel du Real Madrid sur Weibo a annoncé la victoire 3-0 du club face au Racing de Santander, et les internautes chinois ont réagi en ordre dispersé, selon une dépêche de l’agence EFE publiée le 1er novembre 2026. En Chine, le malaise persiste autour de Mbappé et de la Liga depuis les propos du joueur sur Mao Zedong, si bien que le message du club a reçu des commentaires de félicitations comme de mépris.

Deux réactions résument ce partage, la première étant un rejet net et la seconde un revirement :

Tout le monde s’en fiche, a répondu un internaute, mais un autre lui a opposé : je ne me suis jamais intéressé au Real Madrid, et pourtant je le suis et je le soutiens maintenant. Pendant ce temps, Mbappé a ouvert le score sur penalty dès la 11e minute, ce qui n’a pas empêché le site spécialisé Dongqiudi de l’effacer de la composition d’équipe avant le match, en y écrivant : Cette personne n’existe pas.

Un blackout télévisé qui se prolonge

Le match est par ailleurs resté introuvable à l’antenne, car ni la télévision publique CCTV ni la plateforme Migu ne l’ont diffusé, et ce malgré les excuses de Mbappé, du Real Madrid et de la Liga. Migu a même retiré de son catalogue les résumés et les rediffusions des rencontres précédentes du club, mais elle a conservé ceux des autres équipes espagnoles. Sur le site de CCTV, la Liga a disparu du menu des compétitions, alors que la Premier League, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1 y figurent toujours.

En effet, la crise est née d’une interview dans laquelle Mbappé avait plaisanté sur un mème en traitant Mao Zedong de dictateur.