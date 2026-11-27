Le parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané donne rendez-vous à ses militants et sympathisants le samedi 5 décembre 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Selon une publication sur sa page Facebook officielle, plus de 3 000 cavaliers blancs sont annoncés pour ce congrès ordinaire.

Le rendez-vous réunira des militants venus des douze départements du Bénin, ainsi que des membres de la diaspora. À travers cette mobilisation annoncée, le Bloc Républicain entend donner une dimension nationale à cette rencontre politique.

Placée sous le thème « Le Bloc Républicain à l’épreuve des nouveaux défis : unir, servir et bâtir », cette assise sera consacrée au bilan des huit années d’existence du parti, au resserrement de ses rangs et au renouvellement de ses instances dirigeantes.

La formation politique prévoit également de tracer ses prochaines orientations en tenant compte de la Vision Bénin 2060 ALAFIA et du Programme d’action du gouvernement (PAG) 2026-2033. Dans son message, le Bloc Républicain invite ses militants, sympathisants et élus à prendre part à ce rendez-vous du 5 décembre au Palais des Congrès de Cotonou.