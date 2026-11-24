Un homme d’une trentaine d’années, identifié sous le prénom Noah, a été arrêté lundi 23 novembre 2026 au Ghana, après la mort de son fils de 10 ans à Kwahu Kotoso, une communauté agricole de la région de l’Est. Il est placé en garde à vue, et la police de Kwahu Tafo mène l’enquête.

Ainsi, des habitants ont remarqué ses gestes suspects et ont alerté les autorités. « Il aurait tué l’enfant, puis démembré le corps avant de le placer dans un sac pour s’en débarrasser », indiquent des sources policières. Par conséquent, « la réaction rapide des habitants a conduit à son arrestation avant qu’il ne puisse y parvenir », précisent les mêmes sources.

Ensuite, des responsables locaux ont aidé à interpeller l’homme et ont empêché des jeunes en colère de s’en prendre à lui avant l’arrivée des policiers. Enfin, « l’enquête se poursuit pour établir un mobile et déterminer si d’autres personnes sont impliquées », ajoutent ces sources. Le corps de l’enfant a été transféré à la morgue, où une autopsie doit fixer les causes exactes du décès.