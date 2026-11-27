Donald Trump a défendu jeudi 26 novembre 2026, depuis la Floride, aux États-Unis, la cordialité de ses propos envers Vladimir Poutine. Un journaliste lui a rappelé qu’il avait qualifié le dirigeant russe d’ami la semaine précédente, avant d’évoquer le matin même, sur Truth Social, l’offensive militaire russe en Ukraine. Le président américain a répondu dans une séquence publiée par le compte Rapid Response 47. Washington tente depuis des mois d’obtenir un accord entre Moscou et Kiev, sans résultat à ce jour.

« Je dois conclure un accord »

« Vous devez comprendre une chose : nous voulons conclure un accord. Nous voulons mettre fin aux tueries… Je pourrais entrer et dire : “Je ne vous aime pas !”, et nous aurions alors le même problème qu’avec Zelensky et Poutine. Le plus gros problème de ce règlement, c’est que vous avez deux dirigeants qui se détestent vraiment », a déclaré Donald Trump. Ensuite, « Je pourrais dire qu’il n’est pas un ami, mais je veux conclure un accord. Je dois conclure un accord. Ils perdent 25 000 personnes par mois », a-t-il poursuivi. Ce chiffre est le sien, et il ne précise pas la part de militaires ni celle de civils.

Ainsi, le président américain présente son ton conciliant comme un choix de négociation. Il compare l’hostilité ouverte envers Poutine à l’animosité entre le dirigeant russe et Volodymyr Zelensky, qu’il juge être le principal frein à un règlement du conflit.

Un argument déjà avancé depuis septembre 2025

En effet, ce n’est pas la première fois que Trump met en avant les relations personnelles entre les deux dirigeants. « La haine entre Zelensky et Poutine est insondable. Ils se détestent tellement qu’ils ne peuvent presque plus se parler », avait-il déclaré le 14 septembre 2025. Puis, « Je pense que je vais devoir mener toute la discussion », avait-il ajouté au sujet d’éventuels pourparlers.

Début mars 2026, il avait ensuite repris le même argument en affirmant que cette haine bloquait l’accord de paix. Par conséquent, la déclaration de jeudi prolonge une série de prises de parole où le président américain place cette rivalité personnelle avant les questions territoriales et sécuritaires qui opposent les deux camps.