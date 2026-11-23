Les ressources prévues pour le ministère de l’enseignement primaire et maternel sont chiffrées à 212,26 milliards de francs CFA contre 202,80 au titre de l’année 2026. Le contenu a été exposé aux parlementaires dans le cadre des travaux budgétaires par le ministre Armand Kuyema Natta assisté par ses collaborateurs compétents. La hausse constatée concernant le budget 2027 du MEMP est de 9,46 milliards de francs CFA soit un taux de 4,66% par rapport 2026. La présentation faite par le ministre Natta a permis de distinguer les dépenses ordinaires de montant 203,09 milliards francs CFA.

Les cantines scolaires font l’objet d’une bonne attention lors de l’intervention du ministre. A cet effet, il faut noter une augmentation ayant pour fondement la hausse des transferts. Par exemple pour la rentrée 2026-2027, la réalité des chiffres passent de 33,67 francs CFA à 41,41 francs CFA. Au nombre des projets retenues, la construction des circonscriptions scolaires pour passer de 90 à 118 et la réhabilitation des écoles normales.