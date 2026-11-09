Cacao : Tidjane Thiam propose que la Côte d’Ivoire et le Ghana investissent dans les grandes entreprises du chocolat

L’ancien directeur général de Prudential et de Credit Suisse, Tidjane Thiam appelle les pays producteurs de cacao à devenir actionnaires des groupes de chocolat. Le président du PDCI-RDA a défendu cette idée dans un entretien accordé au journaliste Hicham Ben Yaïche, publié samedi 7 novembre 2026. Il affirme l’avoir déjà soumise au président du Ghana, et elle concerne aussi la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de fèves.

Tidjane Thiam justifie cette piste par un principe qu’il applique à toutes les matières premières : « Si vous êtes un producteur de matières premières, la base de toute stratégie économique, c’est de vous intégrer vers l’aval ». En effet, il en déduit que les deux pays pourraient toucher des dividendes en plus des recettes tirées des fèves. En guise de justification, il s’appuie sur l’exemple des États du Golfe, dont les fonds détiennent des parts dans de grandes sociétés internationales. Selon lui, de tels placements procureraient des rentrées stables pour financer le développement, sans creuser la dette.

Des conseils revendiqués aussi pour la Guinée

En outre, dans le même entretien, M. Thiam dit avoir conseillé la Guinée, qui prépare depuis 2025 un fonds souverain pour investir une partie de ses revenus miniers dans le cadre du programme Simandou 2040. Il évoque les démarches guinéennes pour structurer ce fonds et le rapprocher d’autres fonds, puis affirme qu’elles ont été menées « en partie sur mes conseils ».

Toutefois M. Thiam reste actif dans la finance internationale. En effet, un forum sur les minerais critiques à Washington, en juin 2026, l’avait inscrit parmi ses intervenants, et un événement consacré à l’Afrique l’avait ensuite présenté en septembre comme associé d’un fonds d’investissement dans ce secteur.

Pour rappel, ces prises de position interviennent alors qu’il demeure éloigné de la Côte d’Ivoire. Sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025 avait été déclarée irrecevable, son nom ne figurant pas sur la liste électorale. En octobre 2026, son parti réclamait encore des garanties de sécurité pour son retour, alors que le gouvernement avait indiqué en avril qu’il pouvait rentrer librement.