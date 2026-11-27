Voilà plusieurs années maintenant que la Côte d’Ivoire a actionné divers leviers pour optimiser son secteur énergétique. Pour atteindre ces ambitions, Abidjan a noué des collaborations avec des partenaires stratégiques comme l’Algérie.

C’est dans cet ordre idée que le projet de construction d’une centrale électrique à San Pedro vient de franchir une étape concrète. En effet, le groupe énergétique national ivoirien, Sonelgaz a procédé ce 26 novembre au lancement de l’expédition de turbines et d’équipements électriques destinés à l’installation électrique de San Pedro.

Une coopération énergétique stratégique

D’une capacité annoncée de 40 mégawatts, la centrale doit contribuer au renforcement des infrastructures énergétiques de la Côte d’Ivoire, toute chose qui permettra de répondre aux besoins sans cesse croissant de la population. Il s’agit là d’une étape dans le processus de coopération engagé entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire dans le secteur de l’électricité. Le matériel qui vient d’être expédié comprend deux turbines à gaz mobiles de 20 MW chacune. Leur installation permettra de constituer une centrale d’une puissance totale de 40 MW.

D’après des sources concordantes, ces équipements destinés à la construction de la centrale électrique de San Pedro sont fabriqués localement en Algérie. Ainsi, le pays maghrébin va exporter son savoir-faire, sa capacité d’innovation dans un domaine hautement stratégique. L’accès à l’électricité est primordial pour tout Etat qui prétend au développement. La Côte d’Ivoire qui est actuellement en plein chantier ne lésine sur aucun moyen pour atteindre ses objectifs. La livraison de la centrale électrique de San Pedro est prévue pour début 2027. On apprend qu’elle sera construite sur le domaine du Port autonome de San Pedro. Cette zone est l’un des poumons économiques de la Côte d’Ivoire où les besoins en énergie accompagnent le développement des activités portuaires et industrielles.