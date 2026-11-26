Le web-humoriste Observateur Ébène, de son vrai nom Amany Kouakou Florent, ne pourra plus conduire pendant quatre ans. Auditionné jeudi 26 novembre 2026 par la commission de retrait des permis, il a écopé d’une sanction sans sursis pour excès de vitesse et d’autres infractions.

D’autres créateurs de contenus ont déjà eu affaire à la commission. En février 2026, l’influenceuse Maabio a été convoquée, puis déférée au procureur après qu’il est apparu qu’elle ne possédait aucun permis. En juin, Dame Gnahoré a perdu le sien pendant un an, après avoir de nouveau utilisé son téléphone au volant.

Un excès de vitesse et des amendes impayées

Lors de son contrôle sur l’axe Abidjan-Mondoukou, le web-humoriste roulait à 120 km/h, alors que la limite est fixée à 100 km/h. Pendant l’audition, il a reconnu les faits. L’examen de son dossier a aussi révélé d’anciennes infractions, dont des amendes restées impayées qui dépasseraient 600 000 FCFA.

La commission a prononcé une suspension ferme de quatre ans. Passé ce délai, il devra suivre des cours dans une auto-école avant de récupérer son permis. Résidant en France, il fera l’objet d’une notification transmise par voie diplomatique à l’ambassade de France, afin d’assurer le suivi de la décision.

Le directeur général des transports terrestres et de la circulation a mis en avant la rigueur qu’exige la sécurité routière, avec des décisions prises dans le respect des procédures. Il a déclaré : « La conduite de l’action publique ne se fait pas en vase-clos. Elle se nourrit aussi des constats, des alertes et des critiques, dès lors qu’elles sont formulées avec bon sens et sens des responsabilités. »

Sur les 43 dossiers examinés, 32 personnes ont vu leur permis sanctionné. La commission affirme ainsi que personne n’est au-dessus de la loi et que la vie humaine compte davantage que la recherche du buzz.