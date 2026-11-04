Californie : l'ex-youtubeur EDP445 inculpé pour infractions sexuelles après un documentaire

L’ancien youtubeur Bryant Moreland, connu sous le pseudonyme EDP445, a été inculpé pour infractions sexuelles en Californie, aux États-Unis, selon TMZ le 4 novembre 2026. Il avait reconnu dans un documentaire avoir voulu retrouver une adolescente de 13 ans pour un rapport sexuel. L’échange relevait pourtant d’une opération de piégeage. Mais jusque-là, les chefs d’accusation exacts n’ont pas été précisés.

Pour rappel, EDP445 comptait près de cinq millions d’abonnés avant que la diffusion du piège ne provoque son bannissement des grandes plateformes. Il a ainsi perdu à la fois son audience et ses revenus. Il n’avait pourtant jamais été inculpé, alors que les images circulaient largement en ligne.

Le parquet du comté de Kern avait récemment annoncé rouvrir le dossier après la sortie du documentaire, si bien que cette inculpation pourrait en découler, même si aucune source ne l’établit à ce stade.