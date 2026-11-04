Cambriolage et vol de motos au Bénin : huit individus interpellés à Cotonou

Huit individus ont été interpellés par le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou dans le cadre d’une opération de lutte contre le banditisme. D’après l’annonce faite par la direction générale de la police républicaine ce 3 novembre 2026 sur sa page Facebook, plusieurs objets présumés volés ont été saisis. Entre autres, un téléviseur, un ordinateur portable et des pièces de motos.

Le principal suspect du réseau est toujours recherché. Selon les informations publiées par la police républicaine, l’opération fait suite à des renseignements faisant état des activités d’un groupe de malfaiteurs basé au quartier Yagbé et spécialisé dans les cambriolages et les vols de motos. Le groupe aurait projeté d’opérer dans une zone d’Akpakpa. Grâce aux informations recueillies et à la réaction des forces de police, plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées ont été interpellées à Agblangandan, Ekpè ainsi que dans les 5ᵉ et 7ᵉ arrondissements de Cotonou.

Les huit personnes arrêtées sont poursuivies pour association de malfaiteurs, vol qualifié, complicité de vol qualifié, recel, détention et consommation de chanvre indien. Le présumé cerveau du réseau a, quant à lui, réussi à prendre la fuite.

Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs objets présumés issus de cambriolages, dont un téléviseur LG de 55 pouces, un ordinateur portable HP, une trottinette et des pièces de motos. Deux crics de voiture, qui auraient été utilisés pour forcer les fenêtres des habitations ciblées, ont également été retrouvés. Quatre téléphones portables ont été récupérés. Leur exploitation a permis de découvrir des traces et des conversations entre les présumés voleurs et des receleurs.

D’après la police républicaine, l’analyse de ces échanges indique qu’une dizaine de motos volées auraient été transférées vers un pays voisin pour y être revendues. Les investigations se poursuivent pour retrouver ces engins et interpeller les autres personnes impliquées dans le réseau.

À ce jour, quatre victimes ont été formellement identifiées. Plusieurs autres personnes se sont également présentées au commissariat après les interpellations pour déclarer des faits de cambriolage et de vol de motos, en vue de la suite de la procédure.