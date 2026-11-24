Mardi 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision dans le litige né de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Selon le direct de France 24, l’instance basée à Lausanne tranche en faveur de la Fédération sénégalaise de football et retire le trophée au Maroc. Le compte CAF_Online résume la situation ainsi : « les Lions ont bien 2 étoiles ».

Pour comprendre cette issue, il faut revenir à la finale du 18 janvier 2026, disputée à Rabat. Le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongations, grâce à un but de Pape Gueye. La rencontre avait toutefois basculé à la 97e minute, lorsque l’arbitre avait accordé un penalty au Maroc : les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse avant de reprendre le jeu. Le 17 mars, la CAF a déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0. La FSF a alors saisi le TAS, qui a entendu les parties à huis clos à Lausanne le 8 octobre.

Une décision attendue depuis des mois

Le TAS avait d’abord évoqué une sentence « attendue fin novembre 2026 », précisant que ce processus « prendra plusieurs semaines ». Le 23 novembre, il a annoncé la date exacte. Son communiqué indique : « Les parties ont été informées aujourd’hui que la décision du TAS sera rendue mardi 24 novembre 2026 dans le courant de l’après-midi. » De son côté, la FSF demandait que le tribunal « déclare le Sénégal vainqueur de la CAN 2025 ». Quelques heures avant le verdict, la Fédération marocaine a signalé un « incident » au TAS et, selon RMC, lui a demandé de « suspendre » la notification de la décision.

Vers 15 h 12, le direct de France 24 annonçait que la décision était tombée et que le titre revenait au Sénégal, le Maroc perdant sa couronne continentale. La demande de suspension marocaine pourrait toutefois retarder la notification officielle. Le message de CAF_Online conclut sur le but de Pape Gueye, qui serait « officiellement le but de la victoire finale ». Un but, selon le même message, « pour l’Histoire ».