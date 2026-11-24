Plus de 1 000 militaires russes se sont donné la mort depuis 2022, selon une enquête de The Guardian publiée le 23 novembre. Le journal a recoupé 1 087 cas dans des registres de l’agence statistique russe Rosstat. La courbe grimpe chaque année, passant d’une cinquantaine de cas en 2022 à 365 en 2025, tandis que 885 autres décès par arme à feu près du front restent indéterminés. La Russie n’a pas confirmé ces chiffres au moment de la publication ce cet article.

Ces chiffres font partie d’une série d’enquêtes menées des deux côtés du front. Côté ukrainien, le procureur militaire en chef Anatoliy Matios évoquait en 2017 deux ou trois suicides de militaires par semaine dans le Donbass. Côté russe, Verstka a recensé plus de 1 000 morts ou blessés imputés à des vétérans rentrés du front. Des documents internes obtenus par Cyber-ATESH signalent aussi des suicides au sein de la 127e division motorisée.

Des chiffres sous-estimés selon le bilan

Pour le porte-parole de l’association d’aide aux déserteurs Idite Lesom, Ivan Chuvilyaev, ce bilan demeure en deçà de la réalité : « De toute évidence, il y en a beaucoup plus ». Comparant les lignes avancées à « une boîte de conserve », il assure qu’« un homme peut se tuer et, sur le papier, être un héros. Ses parents peuvent même recevoir une médaille ». D’après lui, les pensées suicidaires surgissent inévitablement : « C’est l’étape suivante, une fois qu’un homme réalise où il a atterri ». Le chercheur Rob Lee déclare : « Dans certains cas, ils les maltraitent, les torturent, ont recours à diverses formes de violences physiques. Il n’est donc pas surprenant que certains gars se suicident ».