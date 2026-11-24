Le chanteur congolais Fally Ipupa se retrouve au cœur d’une controverse en France après une séquence tournée avec Léa Salamé. La séquence a eu lieu sur France 2, dans l’émission Quelle Époque !, le 21 novembre dernier. En effet, cette séquence intervient alors que Raphaël Glucksmann, le compagnon de Léa Salamé est engagé dans la perspective de l’élection présidentielle française de 2027.

Venu présenter son nouvel album XX DELIRIUM – Volet Rumba, l’artiste s’est laissé entraîner par la journaliste dans quelques pas de danse. Des images qui ont vite fait réagir, jusqu’à animer les débats d’autres émissions.

Des critiques qui visent la journaliste

Sur le plateau de Tout beau, tout neuf, sur TBT9, Cyril Hanouna a défendu Léa Salamé en rappelant qu’elle faisait simplement son travail. Il a toutefois jugé la situation délicate, en raison de la candidature présidentielle de son compagnon : « ton mec se présente à l’élection présidentielle ».

Laurence Boccolini a été plus sévère. Elle a estimé que la journaliste ne pouvait plus se permettre ce type de séquence à l’antenne et a réclamé son retrait : « Il ne faut plus qu’elle présente d’émissions ». Shana Loustau a, pour sa part, estimé que cette danse était « trop », tandis que Polska a qualifié la scène d’« humiliante ». Ni Fally Ipupa, ni Léa Salamé n’ont réagi à la polémique au moment de la publication de cet article.