Qualifiés sur le terrain après leurs récentes victoires les 13 et 17 novembre 2026 face à Nouakchott, les Étalons voient leur billet pour la phase finale fragilisé sur le plan administratif. L’instance dirigeante du ballon rond mauritanien a saisi la Confédération africaine de football le 25 septembre, pour contester la qualification sportive d’Arthur Zagré, ancien international français chez les jeunes. Il est soupçonné d’avoir évolué sans autorisation préalable de la FIFA. En cas de revers disciplinaire, la sélection d’Amir Abdou encourt des défaites par forfait qui relanceraient son adversaire dans la course au tournoi.

La jurisprudence continentale incite pourtant à la vigilance. En 2023, la CAF avait sanctionné cette sélection après une plainte de la République démocratique du Congo concernant Khadim Diaw, qui avait représenté le Sénégal avant de rejoindre les Mourabitounes. La Mauritanie avait perdu deux rencontres sur tapis vert, sur le score de 3-0.

Mobilisation juridique à Ouagadougou

La Fédération burkinabè de Football (FBF) organise sa défense pour prouver la régularité de la convocation du défenseur du FC Utrecht. Dans sa mise au point officielle, elle précise qu’« elle a pris connaissance de la plainte introduite par la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM), relative à l’éligibilité du joueur Arthur Zagré, sélectionné en équipe nationale du Burkina Faso, à l’occasion des rencontres disputées les 13 et 17 novembre derniers et remportées par les Étalons ».

L’institution ajoute : « Face à cette situation, la FBF a engagé les démarches nécessaires et entend apporter, dans le strict respect des règlements et procédures en vigueur, l’ensemble des éléments et justifications requis à l’examen de ce dossier par les instances compétentes. Les experts juridiques de la fédération sont déjà sur le dossier ».

Enfin, « la FBF réaffirme son attachement au respect des règlements sportifs, à l’équité des compétitions et aux principes qui régissent le football international » et « invite l’ensemble des acteurs et des supporters à faire preuve de retenue dans l’attente de la décision des instances compétentes ».