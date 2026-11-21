Une note classifiée signée la semaine dernière par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, limite la coopération militaire entre les États-Unis et le Canada, selon des responsables américains restés anonymes, cités vendredi 20 novembre 2026. Ces sources ne précisent pas les mesures prévues. Pourtant, le Pentagone affirme que le renseignement, l’OTAN et le NORAD ne sont pas touchés. Cette directive tombe alors que Washington et Ottawa s’opposent déjà sur le commerce, les dépenses militaires et les menaces d’annexion répétées de Donald Trump.

Les réactions se sont vite opposées. Ainsi, un des responsables prévient que les Canadiens verront dans cette note « une gifle », d’autant que personne ne sait comment les échanges entre les deux armées seront bridés. En revanche, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, défend la démarche : « Le département veut que son travail avec le Canada serve des objectifs américains concrets, en donnant la priorité à ce qui renforce la défense de l’Amérique du Nord et aide Ottawa à tenir ses engagements envers l’OTAN. La note ne change ni le partage de renseignements ni le travail mené via l’OTAN et le NORAD ». La Maison-Blanche a renvoyé les questions au Pentagone.

Une série de signaux depuis mai

Cette note n’est pas le premier geste du Pentagone envers son voisin. En effet, le 18 mai 2026, il a suspendu sa participation à la Commission permanente mixte de défense, créée en 1940, une première dans l’histoire de cet organe consultatif. Le sous-secrétaire à la Défense chargé des politiques, Elbridge Colby, a justifié la décision sur le réseau X, puis le Premier ministre canadien, Mark Carney, a minimisé la portée de la suspension le lendemain. « Un Canada fort qui privilégie la puissance dure plutôt que les discours profite à tous. Malheureusement, le Canada n’a pas fait de progrès crédibles sur ses engagements de défense », a écrit Elbridge Colby. Ensuite, « cet organe a une longue histoire, mais je ne surjouerais pas son importance. Nous avons de nombreux aspects de coopération de défense très étroite avec les États-Unis », a répondu Mark Carney. Les chiffres nourrissent pourtant le reproche américain, puisque le Canada consacre environ 2 % de son PIB à la défense, contre une cible de 3,5 % fixée par l’OTAN.

Un ton plus chaleureux il y a un an

Le discours de Washington a changé en quelques mois. En septembre 2025, Pete Hegseth recevait le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, au Pentagone et saluait un partenariat qu’il jugeait indispensable. Ainsi, « les menaces qui pèsent sur l’Amérique du Nord exigent une relation de défense solide entre les États-Unis et le Canada, cela ne fait aucun doute », a déclaré Pete Hegseth. Puis les tensions ont grimpé, jusqu’à la fin d’août 2026, quand il a publié sur X un message moqueur sur un programme de cadets canadien, que David McGuinty a jugé indigne de sa fonction.