Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, affirme que Pastef-Les Patriotes fait partie des cinquante plus grands partis politiques du monde, selon le nombre de cartes de membre vendues. Il l’a déclaré jeudi 26 novembre 2026, dans un message adressé à ses compatriotes, quelques jours avant un grand rassemblement du parti à Thiès.

Ainsi, le chef de file des Patriotes présente ce classement comme le résultat de ses propres calculs : « D’après les calculs et les statistiques que j’ai, ainsi que les recherches que nous avons faites sur les plus grands partis au monde, par rapport au nombre de cartes de membre vendues, Pastef fait partie des cinquante plus grands partis au monde », a déclaré Ousmane Sonko. Par ailleurs, il estime que le parti gagnerait des places en rapportant les adhésions à la population du pays, avec un rang dans les quarante premiers.

Pour relativiser la comparaison, il invoque le poids démographique de l’Inde, de la Chine et des États-Unis, ainsi que l’ancienneté de partis nés au XIXe siècle, alors que Pastef n’a pas treize ans d’existence. Enfin, il en tire cette conclusion : « Avec ce rapport, en peu de temps, nous rendons grâce à Dieu, mais surtout aux Sénégalais. Félicitations aux militants, merci aux Sénégalais pour leur confiance », a déclaré Ousmane Sonko.

Un million de cartes en ligne de mire

Cette annonce prolonge une campagne d’adhésion lancée au printemps. En effet, le parti avait écoulé 13 000 cartes en quelques heures à Mbacké le 12 juillet, et son président vise désormais un million de membres. Pour garder l’élan jusqu’au rassemblement de Thiès, prévu début décembre avec un grand rendez-vous le dimanche 6, Ousmane Sonko a aussi lancé un challenge entre les structures du parti. Ainsi, celles qui placeront le plus de cartes durant la dernière semaine de mobilisation seront distinguées.