Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a désigné deux sorties possibles à son bras de fer avec le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, dans un message adressé à ses militants le jeudi 26 novembre 2026. Le patron de Pastef a cité la démission du président de la République ou la dissolution du Parlement, suivie d’un retour devant les électeurs.

Cette prise de parole, à 21 h, est intervenue le lendemain du vote d’une résolution contre le décret présidentiel qui met en vigueur la loi de finances rectificative 2026, adoptée par 128 voix contre 9. Ainsi, pour Ousmane Sonko, la logique d’une démocratie normale impose de trancher entre ces deux voies : « Soit celui qui a la majorité présidentielle démissionne », a déclaré Ousmane Sonko.

Une dissolution encore impossible avant décembre

Sur le plan juridique, la marge reste étroite. En effet, l’Assemblée actuelle a été installée le 2 décembre 2024, et le chef de l’État ne peut en principe la dissoudre qu’après deux ans de législature, soit à partir du 2 décembre 2026. La rupture entre les deux hommes date du 22 mai, quand Bassirou Diomaye Faye a limogé son Premier ministre. Quatre jours plus tard, Ousmane Sonko prenait la tête du Parlement avec 132 voix sur 165.

Un appel à l’unité et au calme

Le leader de Pastef a aussi tourné son discours vers sa base. Il a rappelé que la cohésion est l’une des principales forces du parti et reproché à certains militants de s’être éloignés au profit des postes et des avantages, avant de leur demander de revenir à l’engagement patriotique : « Le don de soi pour la patrie », a déclaré Ousmane Sonko. Par conséquent, il a mis en garde contre les tensions, les menaces et les provocations qui visent, selon lui, à faire réagir ses partisans, et leur a donné cette consigne : « Ils veulent que vous réagissiez en vous provoquant, mais ne répondez pas », a déclaré Ousmane Sonko.

Le 14 novembre, il avait déjà affirmé que « politiquement, le divorce est consommé, définitivement » avec Bassirou Diomaye Faye. Aucune réaction de la présidence à son message de jeudi n’avait été enregistrée à ce stade.