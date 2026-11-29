Trente ans après son arrivée dans le catch, The Rock a laissé son micro et ses lunettes de soleil au milieu du ring, sans prononcer le mot « retraite ». Dwayne Johnson, 54 ans, s’est adressé au public du Daikin Park, à Houston (États-Unis), le samedi 28 novembre 2026, lors de Survivor Series: WarGames. Selon Bleacher Report, ce geste a été interprété comme une retraite suggérée. Ainsi, cette apparition à la WWE était la première depuis Elimination Chamber, en mars 2025, et son dernier match remonte à WrestleMania 40, en avril 2024.

Une venue annoncée, puis une vingtaine de minutes de remerciements

« Je ne raterais la semaine prochaine pour rien au monde. Je vais à Houston. Houston, nous n’avons pas de problème », avait déclaré The Rock sur le plateau du Pat McAfee Show. Ensuite, face à la foule texane, « Houston, Texas, WWE Universe, vous êtes tous ma maison. Je suis venu vous dire merci et que je vous aime », a-t-il lancé lors d’un discours improvisé d’environ vingt minutes. Enfin, il a précisé qu’il n’était pas là pour faire une annonce fracassante, ni pour voler la vedette à Cody Rhodes.

Auparavant, il avait porté un Rock Bottom à l’animateur à travers une table, sur le plateau de College GameDay. Puis, le soir de Survivor Series, il est entré avant le dernier match du programme, opposant The Bloodline à The 946. Là, il a pris un selfie avec le téléphone d’un spectateur et signé une affiche de WrestleMania X-Seven. Ensuite, il a serré dans ses bras sa mère, Ata Johnson, installée au bord du ring, avant de trinquer avec le public à la tequila Teremana, sa marque.

Puis il a évoqué son tout premier match, un combat non télévisé contre The Brooklyn Brawler, et son duel de 2001 contre Stone Cold Steve Austin, déjà disputé à Houston. Enfin, avant de quitter le ring, il a posé ses lunettes et son micro, puis a tapé dans la main des fans au premier rang.

Un adieu qui reste à confirmer

Les 30 ans célébrés ce soir-là renvoient à ses débuts à la télévision lors de Survivor Series 1996, sous le nom de Rocky Maivia. Pourtant, Dwayne Johnson n’a confirmé aucune retraite à l’issue de la soirée. En effet, il avait déjà affirmé en août 2019, dans l’émission Live with Kelly and Ryan, avoir discrètement pris sa retraite du catch. Par conséquent, ce précédent invite à la prudence, puisqu’il est remonté sur le ring à WrestleMania 40, aux côtés de Roman Reigns, face à Cody Rhodes et Seth Rollins, un combat remporté par son équipe.