Réunis à Dakar du 16 au 18 novembre, les chefs d’état-major des armées de la CEDEAO voient leur projet de force antiterroriste se heurter à trois difficultés, selon le Sénégal. Oumar Wade, le vice-amiral d’escadre, qui préside le comité depuis le 12 octobre, reconnaît une avancée, mais juge les moyens prévus trop limités.

Rappelons que la CEDEAO débat de la création d’une force régionale depuis 2004. Ses dirigeants ont décidé fin 2022, à Abuja de la doter d’une vocation antiterroriste. Le commissaire aux affaires politiques, Abdel-Fatau Musah, affirmait en août 2025, que l’organisation était « en train d’activer une brigade antiterroriste à déploiement rapide ». Le sommet de décembre 2025 a fixé la création d’une brigade de 1 650 militaires d’ici fin 2026.

Financement, équipements et poste de commandement

Selon le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, le premier obstacle est financier : les ressources prévues ne suffisent pas face à l’ampleur des menaces. Le deuxième tient aux équipements, indispensables pour rendre la force opérationnelle. Le troisième concerne le choix du poste de commandement, qui reste à trancher.

L’architecture de la force devrait être visible dès juillet 2027 rappelle Oumar Wade. Il plaide pour un cadre d’échanges avec les pays de l’AES. Il estime que les divergences ne doivent pas freiner la lutte commune contre le terrorisme. Les travaux porteront sur quatre priorités. Il s’agit de la force, la coordination avec la Force multinationale conjointe, le dialogue avec l’AES et le financement.

Yankhoba Diémé, le ministre sénégalais des Forces armées, a ouvert la session en appelant à une réponse régionale plus forte : « Le temps des discours doit laisser place aux actes ». Il réclame de rendre la force opérationnelle, d’accélérer la mise en place d’une Task Force maritime et de mutualiser les moyens des États.