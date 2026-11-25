Le 21 novembre, Shanghai a accueilli l’ouverture du CR7 Museum, un espace consacré au parcours de Cristiano Ronaldo. Les supporters chinois peuvent désormais y découvrir plusieurs objets emblématiques de sa carrière. Une consécration qui contraste avec les difficultés rencontrées par Kylian Mbappé dans le pays.

Depuis fin octobre, l’attaquant français fait l’objet de vives critiques après avoir désigné Mao Zedong comme un « dictateur chinois » dans une vidéo. Ses propos ont provoqué une vague d’indignation. Plusieurs marques ont mis fin à leurs partenariats. La diffusion de rencontres de Liga a été suspendue sur les chaînes chinoises. Malgré ses excuses, Pékin indique prendre la situation « au sérieux ».

Un musée de 3 000 m² dédié à la carrière de Ronaldo

Situé au troisième étage d’un centre commercial sur l’avenue Nanjing, le musée s’étend sur environ 3 000 mètres carrés. Il comprend dix espaces consacrés aux différentes étapes de la carrière du Portugais. Les visiteurs peuvent admirer plus de cinquante objets personnels du joueur.

À l’extérieur, une statue de sept mètres reproduit sa célèbre célébration « Siu ». Un maillot du Real Madrid, porté pour célébrer son 350e but avec le club et signé par Zidane ainsi que ses anciens coéquipiers, figure parmi les pièces exposées.

L’ouverture de ce musée témoigne de la popularité dont Cristiano Ronaldo continue de bénéficier auprès du public chinois, au moment où Kylian Mbappé traverse une période difficile.