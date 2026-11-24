La Chine a condamné à mort un fonctionnaire de son administration centrale pour espionnage, a annoncé le 23 novembre 2026 Baomiguan, le compte de l’Administration nationale de protection des secrets d’État. Pékin rend très rarement publique une telle peine. Ainsi, le condamné n’est désigné que par son nom de famille, Ma, et la publication ne précise ni son ministère, ni le tribunal, ni la date du jugement. Enfin, elle ne dit pas si la sentence a été exécutée.

Selon Baomiguan, l’affaire commence pendant une affectation de Ma dans un pays que le texte appelle « pays A ». Là, un agent du « pays B » l’aborde en disant vouloir apprendre le chinois. Ensuite, il l’interroge sur la politique et les affaires internationales, puis sur le personnel et le fonctionnement d’organismes installés en Chine. Ma lui remet alors l’annuaire interne de son service. Par la suite, un second agent exige qu’il rejoigne les services de renseignement du pays B et menace de révéler ses anciennes activités illégales s’il refuse.

Un accord de coopération et un salaire mensuel

Ma accepte. Dès lors, il signe un accord qui comprend des clauses de « confidentialité » et de « loyauté », selon Baomiguan. Puis il perçoit un salaire fixe chaque mois et reçoit un ordinateur portable réservé aux transmissions. Une fois de retour en Chine, il continue. Il relève des informations dans les documents classifiés auxquels il a accès au travail, les met en forme le soir et les envoie par un site internet géré par le réseau d’espionnage. Par conséquent, des primes s’ajoutent à son salaire, versées lors de contacts avec des agents en Chine ou de rencontres à l’étranger. Au total, les sommes dépassent un million de yuans, soit environ 150 000 dollars.

Finalement, la justice retient plus de 100 informations transmises, dont 35 qualifiées de secrets d’État. Ma est reconnu coupable d’espionnage. Il est condamné à mort, privé à vie de ses droits politiques, et tous ses biens sont confisqués.

Une série de peines capitales depuis 2024

Ce dossier n’est pas isolé. En effet, en novembre 2024, le ministère de la Sécurité d’État annonçait la condamnation à mort d’un ancien employé d’un organisme public, nommé Zhang. « Il a fourni un grand nombre de secrets d’État de niveau très secret et confidentiel à des services de renseignement étrangers, mettant gravement en danger la sécurité nationale de la Chine », avait déclaré le ministère.

Ensuite, en mars 2025, un ancien ingénieur, nommé Liu, a été condamné pour avoir copié et vendu des documents classifiés. Enfin, en septembre 2025, un ancien responsable ministériel a reçu une peine de mort assortie d’un sursis de deux ans. À l’inverse, la publication sur Ma ne mentionne aucun sursis. De même, elle ne dit pas quand la peine sera appliquée.