Les Lions de l’Atlas franchissent un nouveau cap. Dans le classement FIFA publié le mercredi 18 novembre 2026, la sélection marocaine occupe la cinquième place mondiale, avec un gain de deux rangs par rapport à l’édition précédente. En effet, elle devient la nation africaine et arabe la mieux classée en cette fin d’année.

Pour rappel, jusqu’ici, le meilleur rang africain appartenait au Nigeria, qui avait atteint la cinquième place en avril 1994. Cette année-là, les Super Eagles avaient remporté la CAN et disputé leur première Coupe du monde. Cependant, leur sommet fut de courte durée, puisqu’ils sont retombés à la douzième place avant la fin de l’année. Le Maroc, lui, n’améliore pas ce record : il l’égale. Par ailleurs, les Marocains avaient déjà touché cette cinquième place dans le classement provisoire, en juin puis en septembre.

Le top 5 du classement