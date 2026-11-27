Brahim Díaz reste au Real Madrid pour quatre saisons de plus. Le milieu offensif marocain a signé ce vendredi 27 novembre 2026, en Espagne, un nouveau contrat qui court jusqu’en juin 2031, alors que son bail précédent expirait en 2027. « Officiel : Brahim Díaz signe un nouveau contrat de longue durée au Real Madrid jusqu’en juin 2031 », a écrit le journaliste Fabrizio Romano sur X. En effet, « J’ai toujours dit clairement que je voulais être ici et réussir au Real Madrid. J’y arrive et je profite de chaque instant », avait déclaré Brahim Díaz lors de la Coupe du monde des clubs 2025.

Ainsi, le joueur de 27 ans, né à Málaga, prolonge un parcours commencé en 2019 au Real Madrid, après son passage à Manchester City. Formé en Espagne, il défend aujourd’hui les couleurs du Maroc. Désormais, il dispose de plusieurs années devant lui dans un effectif où il évolue tantôt sur un côté, tantôt dans l’entrejeu.