Le Maroc n’est plus cinquième nation mondiale. La FIFA a ajusté son classement masculin mercredi 25 novembre 2026, au lendemain de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui rend la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Sénégal. Ainsi, les Lions de l’Atlas passent de la 5e à la 7e place, avec 1 791,35 points contre 1 809,37 une semaine plus tôt.

Ce recul efface une avancée que l’instance avait elle-même saluée. « La belle histoire vient du Maroc (5e, +2), vainqueur de deux matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui n’a jamais été à pareille fête depuis la création du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, en 1993 », écrivait la FIFA dans son communiqué du 18 novembre. Pourtant, ce rang reposait sur le titre que le Maroc tenait de la Confédération africaine de football (CAF).

En effet, « Le Jury d’appel de la CAF a décidé de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 », avait précisé la CAF dans son communiqué du 17 mars. Mais le TAS a annulé cette décision le 24 novembre, ce qui rétablit le résultat du terrain : le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 après prolongation, le 18 janvier à Rabat.

Le Portugal et le Brésil reprennent leur place

Le calcul des points repose sur les résultats des matches officiels. Dès lors, le Maroc perd 18,02 points d’un seul coup. Le Portugal retrouve la 5e place avec 1 801,28 points, devant le Brésil (1 800,91). Le Maroc se retrouve à environ dix points du Portugal.

La marge est mince sur l’arrière. Ainsi, la Belgique, 8e avec 1 790,37 points, n’est qu’à 0,98 point des Marocains. Le top 4 reste inchangé : Espagne (2 004,48), Argentine (1 966,13), France (1 950,82) et Angleterre (1 938,90).

Le Maroc demeure la première nation africaine du classement. Le Sénégal, désormais reconnu champion d’Afrique 2025, occupe la 18e place mondiale. Enfin, le Nigeria détient seul le meilleur rang africain de l’histoire du classement : la 5e place, atteinte en avril 1994. La prochaine mise à jour officielle de la FIFA est prévue le 16 décembre 2026.