La cinquième édition du Salon national du livre a connu son épilogue le dimanche 22 novembre 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Placée sous le thème « La poésie dans tous ses états », cette édition a réuni pendant quatre jours des écrivains, éditeurs, libraires et autres professionnels du livre venus du Bénin et de plusieurs pays d’Afrique, des Antilles et d’Europe.

Lors de la Grande Nuit de la poésie, dernière activité au menu de cet événement, des slameurs venus de divers horizons et appartenant à différentes générations ont déclamé leurs textes devant le public.

La Grande Nuit de la poésie a été marquée par les prestations de l’écrivaine malienne Fatoumata Keïta, du slameur béninois Sèminvo Michel Hlihê, connu sous le nom de scène « Sèminvo L’Enfant Noir », et de la poétesse et slameuse congolaise Nicole Mballa-Mikolo, entre autres. À travers leurs textes, ces artistes ont partagé avec le public leurs regards sur la vie, l’espoir et la rencontre entre les peuples. Avec son poème « Ce n’est jamais fini », Fatoumata Keïta a évoqué les épreuves de la vie et la possibilité de se relever après les chutes.

La Grande Nuit de la poésie a également été marquée par une séquence d’improvisation ouverte au public. Les personnes intéressées étaient invitées à monter sur scène pour une déclamation poétique d’environ deux minutes trente secondes. Plusieurs participants ont pris part à cet exercice.

Au terme des prestations, le délégué général du Salon national du livre, Florent Couao-Zotti, a prononcé le mot de clôture. Il a salué une édition qui, selon lui, a confirmé le caractère vivant et rassembleur de la poésie. « La poésie, elle est vivante, elle est dynamique, elle rassemble », a-t-il déclaré. Il s’est également réjoui de la mobilisation des collèges, des établissements scolaires et des universités, qu’il considère comme un signe de l’attachement des jeunes générations au livre.

Florent Couao-Zotti n’a pas manqué de remercier le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine pour son soutien à la tenue de l’événement, ainsi que les équipes mobilisées pour son organisation. Il a également adressé ses remerciements aux différents acteurs du secteur du livre venus de divers horizons pour prendre part à cette édition. Il a souhaité une suite encore plus alléchante et fructueuse pour le Salon national du livre.