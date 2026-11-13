COP31 : Lula juge les pays riches sans autorité morale pour accuser la Chine

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a défendu la Chine face aux pays riches, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, où se tient la COP31. Devant la société civile, il est revenu sur une précédente rencontre lors de laquelle plusieurs pays développés voulaient faire porter à Pékin la responsabilité des blocages. Il a alors rapporté la réponse qu’il leur avait donnée : « Vous accusez la Chine, mais vous avez 200 ans de révolution industrielle qui polluent la planète. Allez-vous payer ce contentieux que vous avez avec la planète ? Parce que si vous ne payez pas, vous n’avez pas l’autorité morale d’accuser la Chine ». Il a ainsi rappelé l’impasse qui opposait à l’époque le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud aux nations riches, ainsi que les promesses de financement restées sans suite.

Ensuite, il a lié cet épisode à la place que son pays revendique aujourd’hui dans les négociations, un an après la COP30 organisée à Belém, en affirmant : « Désormais, aucun Brésilien n’a besoin d’aller à une réunion sur le climat la tête baissée. Personne n’a plus d’autorité que nous. Personne n’a plus le courage de favoriser la participation populaire que nous ». Puis il a réclamé un engagement concret des pays développés, en déclarant : « Nous ne demandons pas l’aumône. Maintenant, nous voulons que vous contribuiez, que vous investissiez. Vous allez gagner de l’argent, et une partie de cet argent ira aux pays qui ont des forêts pour qu’ils en prennent soin avec beaucoup d’autorité ».

Enfin, la délégation brésilienne comptait mettre en avant la part des énergies renouvelables dans la matrice énergétique du pays, qui atteignait 49,5 % en 2025 selon le Bilan énergétique national. La COP31 se poursuit jusqu’au 20 novembre.