Côte d'Ivoire : un exercice militaire avec le Gabon et la France prévu du 7 au 14 novembre 2026

L’État-Major général des armées ivoiriennes a annoncé, dans un communiqué daté du 4 novembre, un exercice multinational baptisé « FANGHA ». Il se tiendra du 7 au 14 novembre 2026 à Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké, avec la participation conjointe des forces gabonaises et françaises.

FANGHA intervient dans le cadre du Grand Exercice Multinational GEX 2026. Sa phase de planification a été lancée le 31 mars 2026 à l’Hôtel des Armées, à Abidjan, par les trois pays. Le projet avait été autorisé par le général Lassina Doumbia, chef d’état-major ivoirien, en concertation avec ses homologues gabonais et français. La conférence de planification finale s’est tenue à Libreville, du 22 au 24 septembre.

Ce que les riverains doivent savoir

« Des mouvements de troupes, de véhicules, de navires et d’aéronefs militaires » seront observés pendant cette période selon le communiqué. Certaines activités pourraient produire des « nuisances sonores » dans les localités concernées et leurs environs.

L’État-Major espère pouvoir compter sur « la compréhension et la collaboration de l’ensemble des populations ». Il invite les riverains à « vaquer librement à leurs occupations habituelles ». Le texte assure que « toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement de l’exercice » et pour « préserver la quiétude des riverains ».