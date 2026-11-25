L’ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, place Cristiano Ronaldo parmi les plus grandes figures de l’histoire du football dont Maradona. En effet, le technicien espagnol a notamment salué son parcours, sa mentalité et son influence sur la sélection portugaise.

Cristiano Ronaldo au même niveau que Diego Maradona, Lionel Messi et Johan Cruyff. C’est l’appréciation formulée mardi 24 novembre 2026 par Roberto Martínez, dans ses premières déclarations publiques depuis le départ de l’attaquant de la sélection portugaise. En effet, l’entraîneur espagnol, qui a dirigé le Portugal entre 2023 et l’été 2026, a notamment évoqué les performances du joueur sous ses ordres.

« Nous parlons d’un joueur au niveau de Lionel Messi, de Maradona ou de Johan Cruyff. Pour moi, ce fut un plaisir de travailler avec lui pendant 37 matchs. Il a marqué 28 buts. C’est probablement l’une des figures les plus emblématiques et je ne pense pas que nous reverrons un jour un autre joueur de cette dimension venant du Portugal », a déclaré Martínez.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo compte 234 sélections et 146 buts avec le Portugal depuis ses débuts en équipe nationale en 2003. Il a également disputé six éditions de la Coupe du monde, où il a inscrit 11 buts.

Un engagement déterminant pour le Portugal

Au-delà de ses statistiques individuelles, Roberto Martínez estime que l’international portugais a largement contribué à la régularité de sa sélection dans les grandes compétitions. Dans une interview accordée à Prime Video au Royaume-Uni, avant la rencontre entre Arsenal et le Borussia Dortmund en Ligue des champions, il a souligné son influence sur plusieurs générations de joueurs.

« Depuis l’arrivée de Cristiano, 23 saisons et demie se sont écoulées et le Portugal n’a jamais manqué une grande compétition. Seules quatre sélections européennes y sont parvenues : la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Cela tient à ce qu’il a apporté, ainsi qu’à son professionnalisme, sa motivation et son engagement », a-t-il conclu.