Cristiano Ronaldo prépare sa première émission télévisée « Day 1s », un célèbre rappeur attendu

Cristiano Ronaldo a annoncé le 11 novembre, sur Instagram le lancement de son premier projet télévisé. « Des nouvelles excitantes ! » écrit-il, avant de préciser : « La production de ma première émission télévisée, Day 1s, vient de commencer. » Il a conclu son message par « Plus à venir ! ». Le premier épisode mettra en vedette le rappeur britannique Dave.

Ce qu’il faut savoir sur « Day 1s »

« Day 1s » est une série dramatique de fiction qui suit Stanley Dalton, un agent de football britannique fictif, interprété par Damian Lewis. Ce dernier est connu pour ses rôles dans Homeland et Billions. La série est produite par UR Marv Studios et le réalisateur Matthew Vaughn. Thierry Henry et l’actrice Carlotta Banat figurent au casting. Fin juillet 2026, The Sun avait révélé le projet. Selon certains médias, le tournage a commencé au stade du Barnet FC, à Londres. Aucune date de diffusion officielle n’a encore été annoncée.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo évolue à Al-Nassr. Il a annoncé le 5 novembre, sa retraite internationale avec le Portugal. Il a écrit : « Le Portugal sera toujours en moi. À jamais. » Ce nouveau projet marque son entrée dans la fiction, après plusieurs années de diversification au-delà du football.