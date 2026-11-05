Portugal : Cristiano Ronaldo prend sa retraite internationale après 23 ans sous le maillot national

Cristiano Ronaldo a annoncé ce jeudi 5 novembre, sur Instagram la fin de sa carrière en équipe nationale. Plus de vingt ans après ses débuts, l’attaquant de 41 ans rend le maillot numéro 7 du Portugal. Il assure que cette décision ne s’est pas prise « seulement avec la tête », mais aussi avec le cœur. Il dit avoir voulu repousser ses limites, gagner et faire l’histoire.

Un bilan sans équivalent

Ronaldo a disputé 234 matchs avec le Portugal depuis le 20 août 2003. Il a inscrit 146 buts. Il est le premier à avoir marqué lors de six Coupes du monde différentes, et détient les records de buts (14) et de matchs (30) au Championnat d’Europe. Il était devenu en juin 2023, le premier international à atteindre les 200 sélections. Cette année, il disputait en Amérique du Nord sa sixième Coupe du monde.

Dans son message, il place les chiffres au second plan. Les buts et les records, écrit-il, finissent par être oubliés, et les trophées restent dans les musées. Selon lui, ce qui compte, c’est la place qu’il occupe dans le cœur des gens. Il évoque les immigrants qui, pendant 90 minutes, « se sentaient un peu plus près du Portugal ». Il parle de millions de compatriotes qu’il n’a jamais rencontrés mais qui ont compté dans sa vie.

Il adresse aussi un mot à ses coéquipiers : « j’ai eu le privilège d’être votre capitaine », mais « aucun capitaine ne marche seul ». Il remercie les entraîneurs, les médecins et le personnel de l’ombre, « beaucoup n’apparaissaient jamais sur les photos ». Il pense enfin à sa famille, qui a accepté ses absences et partagé ce rêve avec lui.

Le moment qu’il dit garder en mémoire est celui où retentit l’hymne national. Pendant quelques minutes, écrit-il, les clubs, les couleurs et les origines disparaissent, « il n’y a qu’une seule passion : le Portugal ». Il assure qu’il continuera à vibrer pour les Portugais, car « le Portugal sera toujours en moi ». Il conclut en revenant au petit garçon de Madère qui courait après un ballon, point de départ de tout ce parcours.