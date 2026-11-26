Cristiano Ronaldo pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à la suite d’un geste polémique envers un arbitre assistant. Le Portugais est exposé à une suspension pouvant aller jusqu’à trois mois après la victoire d’Al-Nassr contre Al-Sadd en Ligue des champions asiatique.

La victoire d’Al-Nassr face à Al-Sadd (2-1), le 25 novembre, pourrait avoir des conséquences disciplinaires pour Cristiano Ronaldo. En effet, l’attaquant portugais s’est retrouvé au cœur d’une polémique après avoir manifesté son mécontentement à l’égard de l’arbitrage lors de cette rencontre comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition.

Buteur sur penalty en première période, le joueur de 41 ans a réclamé une nouvelle sanction après une offensive de son équipe. Cependant, l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh n’a pas donné suite à cette demande et a plutôt accordé un coup franc indirect à Al-Sadd, après le signalement d’un hors-jeu par son assistant.

Visiblement contrarié, Ronaldo s’est alors couvert un œil avec la main avant d’imiter le mouvement du drapeau de l’arbitre assistant. Par ce geste, il semblait mettre en doute la capacité de l’officiel à bien observer l’action. Toutefois, les ralentis télévisés ont ensuite confirmé la justesse de la décision arbitrale.

Selon des informations relayées par des médias saoudiens, ce comportement pourrait relever de l’article 49.1.1 du Code disciplinaire et d’éthique de la Confédération asiatique de football (AFC). Ce texte prévoit une suspension d’au moins quatre matchs ou de trois mois pour des gestes offensants, insultants ou inappropriés envers les officiels.

Néanmoins, l’AFC n’a pas encore annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire. La décision dépendra donc de l’appréciation de son comité compétent. Une éventuelle suspension représenterait un sérieux handicap pour Al-Nassr dans la suite de la compétition.

Rappelons qu’à 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher de la barre des 1 000 buts en carrière. Son penalty contre Al-Sadd lui a permis de porter son total à 987 réalisations. Il ne lui manque désormais que 13 buts pour atteindre cet objectif.