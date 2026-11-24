Des pirates informatiques se sont introduits dans un réseau commun à la CIA et à l’Office du directeur du renseignement national (ODNI), selon une personne proche du dossier, mardi 24 novembre 2026 aux États-Unis. Ainsi, il s’agit d’une plateforme d’analyse du renseignement de sources ouvertes, qui repose sur des données publiques. De ce fait, aucun secret d’État n’y est stocké, et c’est ce qui limite la portée de l’attaque. Pourtant, cette brèche arrive après d’autres incidents informatiques qui ont touché l’administration américaine ces dernières semaines.

Un réseau qui ne contient pas de secrets

Les analystes de l’ODNI, qui supervise 17 agences de renseignement, croisent sur ce réseau des informations venues d’Internet et de fichiers commerciaux. Aussi, l’institution cherche à rassurer sur la gravité de l’intrusion. « Il n’y a eu aucune perturbation des capacités critiques ni des systèmes classifiés », a déclaré un responsable de l’ODNI. En revanche, la CIA n’a pas souhaité commenter. De même, personne n’a précisé quand les pirates ont agi, ni quelle quantité de données ils ont pu consulter. Enfin, le retour à la normale repose pour l’instant sur la seule parole de la source anonyme, qui assure que le problème est réglé.

Une série d’incidents dans l’appareil fédéral

Le ministère de l’Agriculture a lui aussi déconnecté plusieurs de ses systèmes après avoir repéré une faille de sécurité. Ainsi, les agriculteurs, qui reçoivent de l’agence des aides et des indemnités d’assurance récolte, ont vu leurs outils de paiement perturbés. Pourtant, aucun responsable n’a été désigné, et l’on ignore si des fichiers ont quitté les serveurs. Pour autant, l’administration de Donald Trump rejette l’idée d’une offensive orchestrée derrière ces pannes à répétition.

En effet, la CIA a déjà subi une fuite bien plus lourde. Ainsi, en mars 2017, WikiLeaks avait mis en ligne 8 761 documents venus du Centre de cyberrenseignement de l’agence, installé à Langley, en Virginie. De même, ces fichiers, regroupés sous le nom de code « Vault 7 », décrivaient les outils employés pour s’infiltrer dans des appareils du quotidien, comme les smartphones ou les téléviseurs connectés. « L’ampleur et l’orientation du programme mondial de piratage clandestin de la CIA » : c’est ce que ces documents dévoilaient, d’après WikiLeaks. Dès lors, l’incident de novembre 2026 reste, à ce stade, bien plus limité, puisqu’il touche un réseau de données publiques.