Dix jours sans bulletin de paie ni demande de congé en ligne : la Commission européenne a été visée par une cyberattaque dont l’ampleur apparaît seulement ce 19 novembre 2026. Politico a révélé que plusieurs applications internes de l’institution, installée à Bruxelles en Belgique, sont restées hors service pendant plus de dix jours. Pourtant, les enquêteurs ne savent pas encore si des données personnelles d’agents ont été dérobées. Ainsi, plusieurs affirmations circulent déjà sur les réseaux sociaux, et certaines vont plus loin que les faits établis.

Deux plateformes RH mises à l’arrêt

Sysper est le portail RH des agents : ils y retrouvent leurs bulletins de salaire, y enregistrent leur temps de travail et y posent leurs congés. Ensuite, MyPMO gère le remboursement de leurs frais médicaux. La Commission a coupé ces deux outils par précaution, et des services de traduction ont aussi été touchés. Les deux applications ont rouvert au début de la semaine, mais Sysper est retombé brièvement en panne le mercredi 18 novembre.

Pendant l’interruption, une partie du personnel n’a pas pu déclarer ses heures ni déposer ses demandes. En revanche, la paie est arrivée à temps pour la plupart des agents, d’après les témoignages cités par Politico. Par conséquent, l’attaque a surtout bloqué des démarches, et non le versement des salaires.

Un logiciel d’IA pour trouver les failles

Le CERT-UE, qui protège les institutions européennes contre les menaces informatiques, a découvert que les assaillants avaient recours à ARTEX, selon Politico. Cet outil fonctionne grâce à l’intelligence artificielle et cherche seul des points faibles dans un réseau. Toutefois, l’identité des pirates reste inconnue, et la Commission ne donne aucun détail technique. Son porte-parole Thomas Regnier s’en tient donc à une phrase, tandis que l’institution a déclenché ses procédures de crise et multiplié les vérifications de sécurité : « La Commission européenne a pris les mesures nécessaires en réponse à une cybercampagne détectée ».

Ce qui reste à établir

Cependant, la maîtrise de l’attaque ne règle pas la question des données. Un responsable européen interrogé par Politico affirme que l’essentiel de l’attaque est désormais maîtrisé, et il ajoute dans la foulée qu’il est impossible de chiffrer les dégâts à ce stade. Ainsi, l’institution n’a pas confirmé que des bulletins de paie, des dossiers de congé ou des remboursements médicaux aient été consultés ou copiés, et le nombre d’agents concernés reste inconnu.

En effet, c’est le troisième incident de ce type que la Commission rend public cette année. Le 30 janvier, elle avait signalé une intrusion dans la gestion de ses téléphones professionnels, qui a pu révéler des noms et des numéros d’agents. Ensuite, le 24 mars, une attaque contre l’infrastructure cloud de ses sites Europa.eu avait conduit, selon les premières conclusions de l’enquête, à l’extraction de données. Aucun lien public n’a été établi entre ces épisodes et celui de novembre.