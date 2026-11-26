La FIFA a reconnu jeudi 26 novembre 2026 avoir été la cible d’une cyberattaque criminelle, depuis son siège de Zurich, en Suisse. Selon BBC Sport, les assaillants ne sont pas passés par une faille informatique : ils se sont fait passer pour des employés de l’instance afin d’obtenir des accès. Ainsi, un groupe baptisé Handsome Boy Hacking Club (HBHC) revendique l’opération et affirme avoir dérobé plus de 12 gigaoctets de fichiers. En effet, la FIFA avait déjà été piratée en 2018, et plus de 70 millions de documents, soit 3,4 téraoctets, avaient alors alimenté les révélations de la plateforme Football Leaks.

Une confirmation volontairement restreinte

« La FIFA confirme avoir été victime d’une cyberattaque criminelle ayant entraîné un accès non autorisé à un ensemble limité d’informations personnelles et commerciales ; elle condamne dans les termes les plus forts l’acquisition et la publication illicites d’informations », a déclaré la FIFA dans un communiqué. Toutefois, elle n’indique ni le nombre de personnes concernées, ni la nature exacte des fichiers, ni la date à laquelle elle a repéré l’intrusion. Par conséquent, seul l’accès non autorisé et la publication des données sont officiellement établis. Selon BBC Sport, ces données représenteraient moins de 0,1 % de l’ensemble de celles que détient l’instance, et ne contiendraient pas les documents liés au projet « Fifa Forward Enterprise ». Enfin, la FIFA affirme travailler avec les autorités, y compris les forces de l’ordre.

Un groupe apparu ce mois-ci

HBHC est un acteur très récent de l’extorsion numérique, dont les premières traces remontent à novembre. Ainsi, le groupe a inscrit la FIFA sur sa page de fuites le 20 novembre, aux côtés de l’opérateur télécoms Frontier Communications, du système de santé UCHealth et du fabricant d’armes Smith & Wesson. Ensuite, faute de paiement, il a publié le 21 novembre sur un forum cybercriminel une archive de 12,2 Go. Selon le groupe, ces fichiers contiennent des pièces d’identité et d’immigration, des informations sur des dirigeants, des relevés financiers et des documents juridiques. De même, il dit avoir pénétré dans l’environnement Microsoft de la FIFA, ce que l’instance n’a pas confirmé.

Ce que révèle l’archive

Des chercheurs en cybersécurité, qui ont examiné une copie, y comptent 2 460 fichiers, soit 13,15 Go une fois décompressés. Ainsi, environ 83 % du volume correspond à des présentations et à des vidéos de formation. En revanche, les documents d’identité pèsent peu : 169 fichiers intitulés « passeports » et 116 intitulés « visas », pour 69 Mo au total, soit à peine 0,5 % de l’ensemble. Ensuite, l’archive contient aussi des billets d’avion, des réservations d’hôtel, trois manifestes de jets privés, des notes de négociation et des tableaux de revenus non publiés.

Toutefois, la FIFA n’a validé aucun de ces constats, et les chercheurs n’ont pas pu établir de quel compte ou de quel prestataire provient la fuite. Cependant, ils jugent les fichiers cohérents avec de vrais documents de travail.