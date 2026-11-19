Plus de quarante ans de carrière, près de 200 rôles à l’écran, et une fin brutale. L’acteur américain Larry Poindexter est mort le mercredi 18 novembre 2026 aux États-Unis, à l’âge de 66 ans, quelques jours après avoir été percuté par une voiture à Los Angeles, selon Deadline. Ainsi, ce acteur de caractère chevronné avait traversé la rue, le vendredi 13 novembre au soir, pour aller chercher à manger dans son quartier de Studio City.

Une opération prévue le jour de sa mort

Après l’accident, Poindexter avait été hospitalisé pour plusieurs côtes cassées et devait être opéré le mercredi. Cependant, il est mort avant l’intervention, subitement dans la matinée, d’après Deadline. Pour l’instant, la cause officielle du décès n’a pas été communiquée, et ni la police ni la famille n’ont fait de déclaration publique. L’acteur laisse son épouse, la directrice de casting Carol Kritzer, et leurs deux fils jumeaux.

Du capitaine de « S.W.A.T. » aux séries télévisées

Le grand public le connaissait surtout pour le film S.W.A.T. (2003), où il jouait le capitaine Tom Fuller, un cadre rigoureux de la police de Los Angeles, face à Samuel L. Jackson et Colin Farrell. Il tenait aussi un petit rôle dans 17 Again. Par la suite, la télévision a occupé une grande partie de sa carrière : il est apparu dans Days of Our Lives, d’abord en 1984 sous les traits de Ben Welch, puis plus tard dans celui du prêtre Father Louis. De même, il a joué dans General Hospital en 2005 (le Dr Asher Thomas, douze épisodes), dans sept épisodes de JAG et dans presque tous ceux de The Hard Times of RJ Berger entre 2010 et 2011. Enfin, on l’a vu dans Friends, NCIS, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1 et Station 19.

Ses débuts devant la caméra tiennent presque du hasard. En effet, il avait raconté qu’en déposant des papiers pendant une séance de casting, on lui avait demandé : « Êtes-vous acteur ? ». Ainsi, son premier rôle à la télévision date de 1982, dans A New Day in Eden.

Une famille du spectacle

Né à Dallas en 1959, Larry Poindexter venait d’une famille d’artistes. Son père, H.R. Poindexter, était un décorateur récompensé d’un Tony Award, et sa mère, Sue Ann Erdman, une chanteuse d’opéra. Ses parents se sont d’ailleurs rencontrés aux Dallas Summer Musicals, où il a lui-même fait ses débuts sur scène.

Il a également travaillé en coulisses, puisqu’il a produit et développé The Cher Show à Broadway, comédie musicale qui a remporté deux Tonys en 2019. Par ailleurs, il a chanté dans le groupe de country alternative The High Lonesome, qui a sorti l’album Feel Free To Do So en 1995.