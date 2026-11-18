Le Maroc se donne jusqu’en 2035 pour produire sur son sol 40 % de ce dont ses forces armées ont besoin. Mohammed VI a présidé mercredi 18 novembre, au Palais royal de Rabat, une séance de travail sur l’« Offre Maroc », la feuille de route de l’industrie nationale de défense et de sécurité, en présence du prince héritier Moulay El Hassan. Ainsi, le royaume, qui a multiplié ces dernières années les accords avec l’Inde, les États-Unis, la Turquie ou la France, veut passer du statut d’acheteur à celui de fabricant.

Dès lors, le plan vise aussi la création de près de 50 000 emplois à cet horizon, et l’ambition affichée est la suivante : « Cette feuille de route vise à accélérer le positionnement du Royaume au sein du club restreint des pays producteurs d’équipements et de solutions de défense et de sécurité ».

Un fonds de 4 milliards de dirhams et deux zones industrielles

Dans le détail, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR), et Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE (l’agence marocaine de développement des investissements et des exportations), ont présenté les axes du plan au souverain. Ainsi, le Fonds Hassan II apportera 4 milliards de dirhams au démarrage du programme. Ensuite, deux zones dédiées doivent voir le jour à Benguérir et à Benslimane, tandis qu’une académie formera la main-d’œuvre spécialisée.

Pour piloter l’ensemble, le plan prévoit une agence stratégique et une holding industrielle. Enfin, les drones et les systèmes autonomes figurent en tête des priorités, avec les équipements terrestres et navals, l’électronique militaire, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle.

Au terme de la séance, le roi a réclamé une exécution rapide et a donné ses consignes : « Au terme de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour assurer la mise en œuvre rapide et effective de la feuille de route des industries de défense et de sécurité, et en premier lieu la mise en place des organes de gouvernance et du plan de financement ».

Des projets déjà sur le terrain

Pour l’heure, le chiffre de 50 000 emplois marque un changement d’échelle. En effet, l’Administration de la défense nationale avait jusque-là autorisé dix projets industriels, pour 260 millions de dollars d’investissement et 2 500 emplois. Ainsi, l’usine Tata de Berrechid, qui assemble le blindé WhAP 8×8, fait partie de ces projets. De même, des projets de drones du turc Baykar ont été annoncés en 2025 à Benslimane. Enfin, le budget de la Défense s’élève à 73 milliards de dirhams en 2026, et les 4 milliards du Fonds Hassan II viennent s’y ajouter comme financement distinct de l’industrie.